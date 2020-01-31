Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin... - Son Dakika

Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin...

6 saat önce

Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar.

Erdoğan:

Erdoğan: " Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."

Türkiye, Rusya, Sudan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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