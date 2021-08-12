Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından El-Burhan, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve El-Burhan, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Türk heyetinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hazır bulundu.