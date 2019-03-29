Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şunu Unutmayın, Türkiye Olmasa Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni İstedikleri Gibi...

Erdoğan: "Şunu Unutmayın, Türkiye Olmasa Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni İstedikleri Gibi...

1 saat önce

Erdoğan: "Şunu unutmayın, Türkiye olmasa Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Şunu unutmayın, Türkiye olmasa Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Kudüs, Filistin, Golan Tepeleri, Güncel
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