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Erdoğan: "(Süper Lig'deki tartışmalar) Bu ülkeye hizmet veren Bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu...
7 saat önce
Erdoğan: "(Süper Lig'deki tartışmalar) Bu ülkeye hizmet veren Bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Süper Lig'deki tartışmalar) Bu ülkeye hizmet veren Bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır."
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