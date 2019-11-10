Erdoğan: "Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya...
6 saat önce
Erdoğan: "Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir."
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi Kadına şiddet bitmiyor! Eşini önce dövdü, sonra yüzünü yaktı Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi