Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat...
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Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir."
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