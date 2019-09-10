Son Dakika Haberleri: Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat...
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat...

43 dakika önce

Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir.

Erdoğan :

Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir."

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı
700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Türkiye sınırında hareketlilik! ABD'nin zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerinde Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:31:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]