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Erdoğan: "(Suriye) Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en...
7 saat önce
Erdoğan: "(Suriye) Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye'dir, öyle olmalıdır. Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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