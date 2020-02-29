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Erdoğan: "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı...
13 dakika önce
Erdoğan: "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz."
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