Erdoğan: "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı... - Son Dakika

Erdoğan: "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı...

13 dakika önce

Erdoğan: "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz."

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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