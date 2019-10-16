Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye) Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Suriye) Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği...

Erdoğan: "(Suriye) Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği...

1 saat önce

Erdoğan: "(Suriye) Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz ama asla zulmetmeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Suriye) Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz ama asla zulmetmeyiz."

Hükümet, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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