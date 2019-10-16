Erdoğan: "(Suriye) Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği...
1 saat önce
Erdoğan: "(Suriye) Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz ama asla zulmetmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Suriye) Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz ama asla zulmetmeyiz."
Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?