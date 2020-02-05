Erdoğan: "Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor.
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Erdoğan: "Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır"
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