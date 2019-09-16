Erdoğan: "Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına...
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Erdoğan: "Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz."
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