Erdoğan: "(Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu... - Son Dakika

Erdoğan: "(Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu...

6 saat önce

Erdoğan: "(Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür."

Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "(Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu... - Son Dakika
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