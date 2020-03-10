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Erdoğan: "(Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu...
6 saat önce
Erdoğan: "(Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Suriye'de) Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür."
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