Erdoğan: Suriye'de 'Güvenli Bölge' olmazsa, kapıları açmak zorunda kalabiliriz
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Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan.
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:28
Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu! Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı