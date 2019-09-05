Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Suriye'de 'Güvenli Bölge' olmazsa, kapıları açmak zorunda kalabiliriz
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Erdoğan: Suriye'de 'Güvenli Bölge' olmazsa, kapıları açmak zorunda kalabiliriz

34 dakika önce

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan.

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Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok, sorunlar sistem değil uygulamadan

Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:28 
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