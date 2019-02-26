Erdoğan: "(Suriye'de Güvenli Bölge Oluşturulması) Bize Tehdit Oluşturacak Bir Bölgeyi Birilerine...
1 saat önce
Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz.
Erdoğan: "( Suriye
'de güvenli bölge oluşturulması) Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz. Orada biz olacağız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA
Ajda Pekkan, Katıldığı Programda Erkekleri Nasıl Etkilediğini Açıkladı
Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat
İstanbul'da Metro İstasyonunda Polisleri Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı
Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız