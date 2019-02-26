Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye'de Güvenli Bölge Oluşturulması) Bize Tehdit Oluşturacak Bir Bölgeyi Birilerine...

Erdoğan: "(Suriye'de Güvenli Bölge Oluşturulması) Bize Tehdit Oluşturacak Bir Bölgeyi Birilerine...

1 saat önce

Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "( Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz. Orada biz olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Suriye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ajda Pekkan, Katıldığı Programda Erkekleri Nasıl Etkilediğini Açıkladı Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat

İstanbul'da Metro İstasyonunda Polisleri Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye'de Güvenli Bölge Oluşturulması) Bize Tehdit Oluşturacak Bir Bölgeyi Birilerine...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]