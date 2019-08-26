Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge tesisi) Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların...
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Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge tesisi) Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Suriye'de güvenli bölge tesisi) Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır."
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