Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge tesisi) Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların...
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Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge tesisi) Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların...

1 saat önce

Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge tesisi) Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Suriye'de güvenli bölge tesisi) Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır."

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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