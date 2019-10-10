Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine...

Erdoğan: "Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine...

1 saat önce

Erdoğan: "Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine hepsinin de başını ezmiştir.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine hepsinin de başını ezmiştir."

Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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