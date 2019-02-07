Erdoğan: "(Suriye'de) İnsani Bir Yaklaşım Düşünüyorsak 'Mültecilere Kapılar Açalım' Diyorsak, Gelin...
1 saat önce
Erdoğan: "(Suriye'de) İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak 'mültecilere kapılar açalım' diyorsak, gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım"
Erdoğan: "( Suriye
'de) İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak 'mültecilere kapılar açalım' diyorsak, gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır
Hediye Otobüsü İnceledi
Ece Gürsel, Canlı Yayında İhanete Uğradığını İtiraf Etti
İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!