Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye'de) İnsani Bir Yaklaşım Düşünüyorsak 'Mültecilere Kapılar Açalım' Diyorsak, Gelin...

Erdoğan: "(Suriye'de) İnsani Bir Yaklaşım Düşünüyorsak 'Mültecilere Kapılar Açalım' Diyorsak, Gelin...

1 saat önce

Erdoğan: "(Suriye'de) İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak 'mültecilere kapılar açalım' diyorsak, gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım"

Erdoğan:
Erdoğan: "( Suriye'de) İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak 'mültecilere kapılar açalım' diyorsak, gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır Hediye Otobüsü İnceledi

Ece Gürsel, Canlı Yayında İhanete Uğradığını İtiraf Etti İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 20:16:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye'de) İnsani Bir Yaklaşım Düşünüyorsak 'Mültecilere Kapılar Açalım' Diyorsak, Gelin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]