Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Suriye'de kalıcı çözüm bulunması noktasında tam mutabakat içindeyiz
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Erdoğan: Suriye'de kalıcı çözüm bulunması noktasında tam mutabakat içindeyiz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz.

Erdoğan: Suriye'de kalıcı çözüm bulunması noktasında tam mutabakat içindeyiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:40 
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