Erdoğan: Suriye'de kalıcı çözüm bulunması noktasında tam mutabakat içindeyiz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:40
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