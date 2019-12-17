Erdoğan: "Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle... - Son Dakika

Erdoğan: "Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle...

6 saat önce

Erdoğan: "Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir."

Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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