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Erdoğan: "Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle...
6 saat önce
Erdoğan: "Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir."
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