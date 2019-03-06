Erdoğan: "Suriye'de Nasıl Terör Koridorunu Yok Ettiysek Aynı Şekilde Yeni Bazı Gelişmeler Olduğu...
39 dakika önce
Erdoğan: "Suriye'de nasıl terör koridorunu yok ettiysek aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda oraya da gereğini yaparız. İşte Adana Mutabakatı denilen olay budur.
Erdoğan: " Suriye
'de nasıl terör koridorunu yok ettiysek aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda oraya da gereğini yaparız. İşte Adana
Mutabakatı denilen olay budur."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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