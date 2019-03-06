Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'de Nasıl Terör Koridorunu Yok Ettiysek Aynı Şekilde Yeni Bazı Gelişmeler Olduğu...

Erdoğan: "Suriye'de Nasıl Terör Koridorunu Yok Ettiysek Aynı Şekilde Yeni Bazı Gelişmeler Olduğu...

39 dakika önce

Erdoğan: "Suriye'de nasıl terör koridorunu yok ettiysek aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda oraya da gereğini yaparız. İşte Adana Mutabakatı denilen olay budur.

Erdoğan:
Erdoğan: " Suriye'de nasıl terör koridorunu yok ettiysek aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda oraya da gereğini yaparız. İşte Adana Mutabakatı denilen olay budur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Adana, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'de Nasıl Terör Koridorunu Yok Ettiysek Aynı Şekilde Yeni Bazı Gelişmeler Olduğu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]