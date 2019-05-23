Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak...

Erdoğan: "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak...

8 saat önce

Erdoğan: "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor.

Erdoğan:
Erdoğan: " Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:27 Kaynak: AA
Suriye, Politika
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