Erdoğan: "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak...
8 saat önce
Erdoğan: "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:27 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye
'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz."
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