Erdoğan: "Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı, dünya anında müdahale ederdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı, dünya anında müdahale ederdi' - Son Dakika

Erdoğan: "Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı, dünya anında müdahale ederdi"

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Erdoğan: Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı, dünya anında müdahale ederdi

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cenevre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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