Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı, dünya anında müdahale ederdi' - Son Dakika
Erdoğan: "Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı, dünya anında müdahale ederdi"
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:14 Kaynak: AA
Son Dakika Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması