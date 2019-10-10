Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline...

Erdoğan: "Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline...

2 saat önce

Erdoğan: "Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline getirenleri akla, vicdana, ahlaka davet ediyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline getirenleri akla, vicdana, ahlaka davet ediyoruz."

Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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