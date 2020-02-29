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Erdoğan: "Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve...
6 saat önce
Erdoğan: "Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor."
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