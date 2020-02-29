Erdoğan: "Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve... - Son Dakika

Erdoğan: "Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve...

6 saat önce

Erdoğan: "Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor."

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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