Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'de Yaşanan Kriz, Ancak Suriye'nin Yaralarının İyileşmesinden Fayda,...

Erdoğan: "Suriye'de Yaşanan Kriz, Ancak Suriye'nin Yaralarının İyileşmesinden Fayda,...

55 dakika önce

Erdoğan: "Suriye'de yaşanan kriz, ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir.

Erdoğan:
Erdoğan: " Suriye'de yaşanan kriz, ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Suriye, Politika
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