Erdoğan: "Suriye'de Yaşanan Kriz, Ancak Suriye'nin Yaralarının İyileşmesinden Fayda,...
55 dakika önce
Erdoğan: "Suriye'de yaşanan kriz, ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir.
Erdoğan: " Suriye
'de yaşanan kriz, ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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