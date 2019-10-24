Erdoğan: "(Suriye'de yeni anayasa süreci) Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote...
1 saat önce
Erdoğan: "(Suriye'de yeni anayasa süreci) Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Suriye'de yeni anayasa süreci) Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğiz."
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