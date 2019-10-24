Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye'de yeni anayasa süreci) Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Suriye'de yeni anayasa süreci) Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote...

Erdoğan: "(Suriye'de yeni anayasa süreci) Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote...

1 saat önce

Erdoğan: "(Suriye'de yeni anayasa süreci) Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Suriye'de yeni anayasa süreci) Terör örgütleri veya rejimi kullanarak süreci sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğiz."

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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