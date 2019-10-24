Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye...

Erdoğan: "Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye...

18 dakika önce

Erdoğan: "Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler"

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler"

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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