Erdoğan: "Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye...
18 dakika önce
Erdoğan: "Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler"
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