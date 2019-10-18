Erdoğan: "Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür."
5 dakika önce
Erdoğan: "Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:51 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür."
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