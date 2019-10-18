Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür."
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür.'

Erdoğan: "Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür."

5 dakika önce

Erdoğan: "Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür."

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı
Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 14:56:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]