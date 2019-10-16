Erdoğan: "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az...
1 saat önce
Erdoğan: "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az gider, çoktan çok gider' diyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:58 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az gider, çoktan çok gider' diyoruz."
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