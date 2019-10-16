Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az...

Erdoğan: "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az...

1 saat önce

Erdoğan: "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az gider, çoktan çok gider' diyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az gider, çoktan çok gider' diyoruz."

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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