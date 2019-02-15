Erdoğan: "(Suriye'den Çekilme) Trump Yönetimi Kendi İçinde Uzlaşıdan Uzak Bir Görünüm Sergiliyor"
1 saat önce
Erdoğan: "(Suriye'den çekilme) Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor"
Erdoğan: "( Suriye
'den çekilme) Trump
yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor"
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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