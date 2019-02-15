Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye'den Çekilme) Trump Yönetimi Kendi İçinde Uzlaşıdan Uzak Bir Görünüm Sergiliyor"

Erdoğan: "(Suriye'den Çekilme) Trump Yönetimi Kendi İçinde Uzlaşıdan Uzak Bir Görünüm Sergiliyor"

1 saat önce

Erdoğan: "(Suriye'den çekilme) Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor"

Erdoğan:
Erdoğan: "( Suriye'den çekilme) Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Donald Trump, Suriye, Güncel
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