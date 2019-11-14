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Erdoğan: "(Suriye'den) Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş...
7 saat önce
Erdoğan: "(Suriye'den) Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Suriye'den) Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar herhangi bir sıkıntı yaşamıyor."
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