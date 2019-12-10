Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. - Son Dakika

Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar.

6 saat önce

Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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