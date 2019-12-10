Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. - Son Dakika
Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar.
6 saat önce
Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız"
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam 12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti