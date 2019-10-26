Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge...

Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge...

1 saat önce

Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık"

Suriye, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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