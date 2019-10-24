Erdoğan: "Suriye halkının hayatı ve geleceğini bölgeyle ilgili büyük planların mezesi olarak...
1 saat önce
Erdoğan: "Suriye halkının hayatı ve geleceğini bölgeyle ilgili büyük planların mezesi olarak kullanmaya kalkanların karşısına önce biz dikileceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Suriye halkının hayatı ve geleceğini bölgeyle ilgili büyük planların mezesi olarak kullanmaya kalkanların karşısına önce biz dikileceğiz."
Erdoğan'dan terörist elebaşlarıyla görüşen Batı'ya tepki: Bunları azdırıyorsunuz Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan Avrupa Parlamentosu'na Ankara'dan çok sert tepki Megastar Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı asker selamı açıklaması!