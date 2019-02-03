Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye ile Alt Düzeyde Bu Dış Politika Yürütülüyor, İstihbarat Örgütleri 'İlla Liderler...

Erdoğan: "Suriye ile Alt Düzeyde Bu Dış Politika Yürütülüyor, İstihbarat Örgütleri 'İlla Liderler...

8 dakika önce

Erdoğan: "Suriye ile alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Suriye ile alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:39 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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