Erdoğan: "Suriye ile Alt Düzeyde Bu Dış Politika Yürütülüyor, İstihbarat Örgütleri 'İlla Liderler...
8 dakika önce
Erdoğan: "Suriye ile alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz"
Erdoğan: "Suriye
ile alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz"
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:39 Kaynak: AA
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