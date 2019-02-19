Erdoğan: "Suriye Kaynaklı Göç Probleminin Tek Çözüm Yolu, Mültecilerin Bizim Sınırlarımız İçinde...
1 saat önce
Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."
Erdoğan: "Suriye
kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:49 Kaynak: AA
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