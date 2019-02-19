Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye Kaynaklı Göç Probleminin Tek Çözüm Yolu, Mültecilerin Bizim Sınırlarımız İçinde...

Erdoğan: "Suriye Kaynaklı Göç Probleminin Tek Çözüm Yolu, Mültecilerin Bizim Sınırlarımız İçinde...

1 saat önce

Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."

Erdoğan:
Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:49 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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