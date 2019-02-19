Erdoğan: "Suriye Kaynaklı Göç Probleminin Tek Çözüm Yolu, Mültecilerin Bizim Sınırlarımız İçinde...
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- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği Programdan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye taktimi Aile fotoğrafı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6.
- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği
Programdan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hediye taktimi
Aile fotoğrafı
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansına katılan konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verdiği yemekte konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:51 Kaynak: AA
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