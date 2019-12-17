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Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde...
6 saat önce
Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."
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