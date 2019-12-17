Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde... - Son Dakika

Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde...

6 saat önce

Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."

Erdoğan:

Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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