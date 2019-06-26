Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."
28 dakika önce
Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Suriye
konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."
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