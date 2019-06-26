Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."
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Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."

28 dakika önce

Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: " (Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Donald Trump, Suriye, Politika
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