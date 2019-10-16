Erdoğan: "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes,...
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Erdoğan: "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye'nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye'nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude zaman ve enerji harcamış oluruz."
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