Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes,...

Erdoğan: "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes,...

1 saat önce

Erdoğan: "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye'nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye'nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude zaman ve enerji harcamış oluruz."

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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