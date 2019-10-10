Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun,...
1 saat önce
Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun, tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun, tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik."
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