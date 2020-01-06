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Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır...
6 saat önce
Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var."
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