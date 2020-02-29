Son Dakika › Dünya › Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir - Son Dakika Dünya
Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir."
"Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:06
Son Dakika Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi