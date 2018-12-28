Erdoğan: "Suriye'nin Bölünmesine Karşıyız. Hedefimiz, Oradaki Terör Örgütlerinin Çıkmasıdır.
1 saat önce
Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır.
Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:35 Kaynak: AA
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