Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'nin Bölünmesine Karşıyız. Hedefimiz, Oradaki Terör Örgütlerinin Çıkmasıdır.

Erdoğan: "Suriye'nin Bölünmesine Karşıyız. Hedefimiz, Oradaki Terör Örgütlerinin Çıkmasıdır.

1 saat önce

Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:35 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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