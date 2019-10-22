Erdoğan: "Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur.
1 saat önce
Erdoğan: "Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'nin geleceğinde PKK/ YPG'ye yer yoktur. Rusya ile iş birliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz"
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