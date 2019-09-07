Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD...
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Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD...

10 dakika önce

Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD tarafından gönderildi.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD tarafından gönderildi. Kiminle savaşacaklar bunlar, tek ülke var Türkiye. Bunlara eyvallah eder miyiz, sessiz kalır mıyız?"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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