Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD...
10 dakika önce
Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD tarafından gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD tarafından gönderildi. Kiminle savaşacaklar bunlar, tek ülke var Türkiye. Bunlara eyvallah eder miyiz, sessiz kalır mıyız?"
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