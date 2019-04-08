Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Ülkemizin Güvenliği ile Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Tehdit...
37 dakika önce
Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı ifade ettik."
Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı ifade ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:47 Kaynak: AA
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