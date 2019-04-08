Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Ülkemizin Güvenliği ile Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Tehdit...

Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Ülkemizin Güvenliği ile Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Tehdit...

37 dakika önce

Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı ifade ettik."

Erdoğan:
Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı ifade ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:47 Kaynak: AA

Suriye, Politika
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