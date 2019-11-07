Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG 120 ve 150 saatlik sürelerde tamamen çekilmedi
Son Dakika Dünya Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG 120 ve 150 saatlik sürelerde tamamen çekilmedi

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG 120 ve 150 saatlik sürelerde tamamen çekilmedi

7 saat önce

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG 120 ve 150 saatlik sürelerde tamamen çekilmedi

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG 120 ve 150 saatlik sürelerde tamamen çekilmedi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarda tanınan süre içerisinde YPG'nin tamamen çekilmediğini söyledi.


Macaristan'a ziyareti öncesi Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, "YPG/PYD, DEAŞ, PKK; bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil." dedi. "Şu anda teröristler, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor." diyen Cumhurbaşkanı, "Bu sabah 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü" şeklinde konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:58 
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