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Erdoğan: "Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve...
6 saat önce
Erdoğan: "Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız."
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız."
Son Dakika Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" sözlerine Rusya'dan yanıt Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım