Erdoğan: "Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve... - Son Dakika

Erdoğan: "Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve...

6 saat önce

Erdoğan: "Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız."

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız."

Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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