Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı...
1 saat önce
Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik."
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:10 Kaynak: AA
Erdoğan: " Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik."
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