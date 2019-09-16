Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı...
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Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı...

1 saat önce

Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik."

Erdoğan:

Erdoğan: " Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik."

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:10 Kaynak: AA
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